الاتحاد الإماراتي يوضح موقف أنديته بعد رفض اللعب في ملاعب محايدة

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم,عبر حسابه الرسمي علي تويتر بيانًا أكد فيه استيائه الشديد من قرار رفض اللعب ضد الأندية القطرية في الملاعب المحايدة.

ويعد السبب الرئيسي للرفض هو الخلافات السياسية مع قطر، كما أعلن الاتحاد عن الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لهذا العام.

وقرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة فرقه في بطولة دوري أبطال آسيا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسلامة البعثات الرسمية للفرق.