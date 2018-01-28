عائض القرني: الصلاة ليست على المزاج والكيف

علي القحطاني (صدى):

حذر الداعية الإسلامي عائض القرني، اليوم الاحد، من التهاون في أداء الصلاة، مشددًا على أهمية تلبية نداء الصلاة في وقتها.

وقال ” القرني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الصلاة ليست على المزاج والكيف، تؤديها وتتركها وتقدمها وتؤخرها متى ما أردت، هذا تلاعب وتهاون لا يليق بالمؤمن، إذا سمعت الأذان فاعلم أن ملك الملوك يُناديك الآن الآن، احضر إلى بيت الرحمن الرحيم دعوة مستعجلة وواجبة وعليك التنفيذ “.