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بالفيديو.. انفجار بالوعة صرف صحي تطيح بمراهق في الهواء

بالفيديو.. انفجار بالوعة صرف صحي تطيح بمراهق في الهواء
بكين(صدى):

سقط مراهق بطريقة مروعة حيث طار في الهواء بعد انفجار بالوعة في وجهه بأحد الشوارع المزدحمة في الصين.

وكان ألقى الطفل بعض الألعاب النارية في بالوعة مجاري مما أدى إلى انفجارها بشكل مفاجئ ليطير الصبي بالهواء لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وبسرعة غير متوقعة تاركا المارة في حالة صدمة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 41 دقيقة

وي وين راح اعوذ بالله 💔

[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 29 دقيقة

وي وي وي
راح لغطاء البالوعه الثانيه اللي في الشارع الخلغي

[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 27 دقيقة

اللقافه طيرته

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