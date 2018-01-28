بالفيديو.. انفجار بالوعة صرف صحي تطيح بمراهق في الهواء
سقط مراهق بطريقة مروعة حيث طار في الهواء بعد انفجار بالوعة في وجهه بأحد الشوارع المزدحمة في الصين.
وكان ألقى الطفل بعض الألعاب النارية في بالوعة مجاري مما أدى إلى انفجارها بشكل مفاجئ ليطير الصبي بالهواء لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وبسرعة غير متوقعة تاركا المارة في حالة صدمة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 41 دقيقة
وي وين راح اعوذ بالله 💔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3415 ] نشر منذ 37 دقيقة
نثرته في الهواء نثر نثر
لكن الله جا معه ليوم لاريب فيه
استغفرك ربي واتوب اليك
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 29 دقيقة
وي وي وي
راح لغطاء البالوعه الثانيه اللي في الشارع الخلغي
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللقافه طيرته