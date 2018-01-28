ارتفاع الرقم القياسي للانتاج الصناعي خلال الربع الثالث من 2017

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017م.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي العام للربع الثالث من عام 2017 بلغ 134.25 نقطة، حيث سجل الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 123.20 نقطة، ونشاط الصناعة التحويلية 164.60 نقطة، بينما نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 181.44 نقطة.

وأشارت إلى ارتفاع كميات الانتاج الصناعي في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بنسبة 3.06%، كما نمت كميات الانتاج في الربع الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016 بنسبة 0.75%.