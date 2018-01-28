الحوثيون يحتفلون بتفجير الوضع عسكريا في العاصمة عدن

فهمي محمد(صدى):

أطلق مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، أعيرة مضادة للطيران في سماء صنعاء؛ ابتهاجًا وفرحًا بتفجير الوضع عسكريًا في العاصمة المؤقتة عدن.

يُذكر أن عدن تشهد اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم، من قبل مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية اليمنية لمحاولة القضاء على السلطة الشرعية وإسقاط العاصمة عدن، بدعم حوثي.