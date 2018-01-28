النيابة العامة تستقبل 31% من قضاياها من الرياض خلال أسبوع

نايف السالم(صدى):

أعلنت النيابة العامة، عن حصيلة القضايا الواردة لها خلال الأسبوع الماضي على كافة المناطق، بالإضافة إلى أنواع تلك القضايا.

وأشارت النيابة، إلى ان استقبلت قضايا من منطقة الرياض بنسبة 31%، تليها مكة المكرمة بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 12%، ثم منطقة جازان بنسبة 6%، ومنطقة عسير 5% ونفس النسبة للمدينة المنورة.

وقالت النيابة العامة، إن معظم القضايا التي وردتها كانت قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية بنسبة 25%، وكذلك قضايا الاعتداء على المال العام بنفس النسبة.