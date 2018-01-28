النيابة العامة تستقبل 31% من قضاياها من الرياض خلال أسبوع
أعلنت النيابة العامة، عن حصيلة القضايا الواردة لها خلال الأسبوع الماضي على كافة المناطق، بالإضافة إلى أنواع تلك القضايا.
وأشارت النيابة، إلى ان استقبلت قضايا من منطقة الرياض بنسبة 31%، تليها مكة المكرمة بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 12%، ثم منطقة جازان بنسبة 6%، ومنطقة عسير 5% ونفس النسبة للمدينة المنورة.
وقالت النيابة العامة، إن معظم القضايا التي وردتها كانت قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية بنسبة 25%، وكذلك قضايا الاعتداء على المال العام بنفس النسبة.
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