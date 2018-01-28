الكويت تحتفل بالذكرى الـ 12 لتولي أمير البلاد الحكم غدا

خالد الظفيري(صدى):

يحتفل الشعب الكويتي غدًا الاثنين، بالذكرى الـ 12 لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” الحكم.

حيث تولي الحكم سمو الأمير في 29 يناير 2006، بعد تأديته اليمين الدستورية في مجلس الأمة أميراً لدولة الكويت والحاكم الـ 15 لها؛ ليبدأ مسيرة جديدة من العمل والعطاء وسط تأييد شعبي ورسمي كبير وإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

قدم سمو الأمير تاريخ عظيم من العمل السياسي في فترة حكمه، حيث أنه النجل الرابع للشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح و الذي توسم لديه الفطنة والذكاء في سن مبكرة وتوقع أن يكون خير خليفة له في الحكم.

والجدير بالذكر أن البلاد شهدت في عهده حالة استقرارً في سياستها الخارجية, وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهداً كبيراً في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.