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الفيحاء يجري تمارينه عصر اليوم استعدادا للفيصلي

الفيحاء يجري تمارينه عصر اليوم استعدادا للفيصلي
ماجد محمد(صدى):

يجري الفريق الأول لكرة القدم لنادي الفيحاء، تمارينه، في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الأحد، على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي.

وقال ” الفيحاء ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن ” الفريق الأول لكرة القدم يجري تمارينه، في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الأحد. ” ، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الفيصلي، غدًا الإثنين، في تمام الساعة 7:10 مساءًا في إطار مواجهات الفريق بالاسبوع الـ19 من دوري المحترفين.

 


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