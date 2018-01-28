الفيحاء يجري تمارينه عصر اليوم استعدادا للفيصلي

ماجد محمد(صدى):

يجري الفريق الأول لكرة القدم لنادي الفيحاء، تمارينه، في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الأحد، على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي.

وقال ” الفيحاء ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن ” الفريق الأول لكرة القدم يجري تمارينه، في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الأحد. ” ، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الفيصلي، غدًا الإثنين، في تمام الساعة 7:10 مساءًا في إطار مواجهات الفريق بالاسبوع الـ19 من دوري المحترفين.