الحكومة اليمنية ترحب ببيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن

فهمي محمد(صدى):

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي دعا جميع المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرة الحوثيين الموالين لإيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية،إن هذا الموقف والدعوة من قيادة تحالف دعم الشرعية، هو ما تؤكد عليه الحكومة مرارًا من أهمية عدم حرف بوصلة المعركة المصيرية للشرعية والتحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني الخطير، إلى صراع داخلي يشق الصف الوطني ويخدم أذناب إيران وأدواتها ممثلة بميليشيا الحوثي الانقلابية “.

وأكد أن موجبات المرحلة الراهنة وفي ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستكمال إنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، تستوجب على بعض المغامرين والمقامرين الكف عن المراهنة على أجندات خاسرة تتعارض كليًا مع أهداف وغايات الحكومة الشرعية والتحالف العربي، والقرارات الأممية والدولية المؤكدة على دعم أمن واستقرار وحدة اليمن.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن تبني خطابات أو مواقف متشنجة لا يخدم سوى أعداء اليمن ودول الخليج العربي والمنطقة العربية والمشروع الفارسي المتربص بها، مشيرًا إلى أهمية أن يستوعب جميع الفرقاء والمكونات، أن معركة اليمن الوجودية والمصيرية هي مع الانقلاب.