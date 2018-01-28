” مرور الأفلاج ” يحرر 1980 مخالفة ويحجز 19 مركبة

حمود العنزي(صدى):

واصلت شعبة مرور الإفلاج، حملاتها؛ لرفع مستوى السلامة المرورية، والتأكد من تعليمات السلامة، للتقليل من وقوع الحوادث.

وقالت المرور إنه تم تحرير 1980 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى حجز 19 مركبة، و14 دراجة خلال شهر ربيع الآخر.

وكشفت مصادر أن الحملة المروية التي نفذها مرور الأفلاج خلال شهر ربيع الآخر؛ أسفرت عن 194 مخالفة قطع إشارة و851 مخالفة وقوف غير نظامي؛ مما كان له الأثر الإيجابي على ضبط حركة السير داخل المحافظة، وشملت المخالفات تجاوز الشاحنات والسرعة وغيرها من المخالفات الأخرى.