نظام ” نور ” يتيح للطالب الحصول على نتائجه بكافة المراحل الدراسية

علي القحطاني(صدى):

يُمكن برنامج نظام ” نور ” الطالب، من الاستعلام عن نتائجه، بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك على مستوى المملكة، حيث يتطلب الحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، التسجيل في نظام نور.

ويتطلب الدخول لنظام ” نور ” ، التسجيل برقم الهوية، ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ثم إدخال الرمز؛ للدخول إلى النظام والحصول على النتائج.

كما يتيح هذا النظام، متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب، كما يمكن لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن.

يُذكر أن ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام ” نور ” في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضا، باستخدام النظام الإلكتروني؛ لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.

ويمكنك الدخول والتسجيل بنظام ” نور ” من خلال الرابط التالي: هنا .