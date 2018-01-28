الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ضد الحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن سعادته بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني معاركه ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، أكد الرئيس اليمني على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية من أجل تحرير المحافظة وتخليصها من الميليشيا الإرهابية، وذلك من أجل الاستقرار الأمنى بها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اليمنى من محافظ ” صعدة ” هادي طرشان الوائلي، حيث أشار خلاله إلى تقديم أوجه الدعم العسكري لقوات الجيش لتحقيق مزيد من الانتصارات، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن ومواقفهم البطولية إلى جانب إخوانهم من قوات الجيش اليمني.