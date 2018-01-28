” بوركي ” مهاجما جماهير كرة القدم: الأفضل أن يظلوا في منازلهم

عادل الحربي (صدى):

هاجم حارس مرمى بروسيا دورتموند رومان بيركي، جماهير كرة القدم، بعد تعادل فريقه مع فرايبورغ في الدوري الألماني.

وأكد ” بوركي ” أن الجماهير في المدرجين الشرقي والغربي لا تفعل أي شيء سوى إطلاق صيحات الاستهجان ضد فريقها فقط، ولا تقوم بأي مساندة، مشيدًا بدور المدرج الجنوبي في مساندة فريقه.

وقال ” المدرج الجنوبي دائمًا معنا ويساندنا، لكن الجماهير في المدرجين الشرقي والغربي يأتون للإستاد لإطلاق صيحات الاستهجان ضد فريقهم، لا أسمع أي مساندة من المدرجين، من الأفضل أن يظلوا في منازلهم ”.

يُذكر أن دورتموند يملك أكبر مدرج للجماهير الواقفة في أوروبا وهو المدرج الجنوبي، الذي يغطيه جماهير النادي في كل مباراة.