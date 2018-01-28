بالفيديو.. سقوط مروع لشاب في صالة بولينج بسبب كرة
تسببت كرة بولينج على تعرض شاب لسقطه مروعة داخل صالة البولينج.
أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يحمل كرة البولينج محاولا قذفها لكن انزلقت قدمه بطريقة غريبة ليسقط بقوة على الأرض وسط ضحكات الموجودين.
The greatest bowling attempt of all time… Wait for it
The greatest bowling attempt of all time… Wait for it 😂🎳
Posted by VT on Thursday, January 25, 2018
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8162 ] نشر منذ 5 دقائق
ههههههههههههه رجله راحت