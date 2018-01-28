  • الأحد 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. سقوط مروع لشاب في صالة بولينج بسبب كرة

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب في صالة بولينج بسبب كرة

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب في صالة بولينج بسبب كرة
متابعات(صدى):

تسببت كرة بولينج على تعرض شاب لسقطه مروعة داخل صالة البولينج.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يحمل كرة البولينج محاولا قذفها لكن انزلقت قدمه بطريقة غريبة ليسقط بقوة على الأرض وسط ضحكات الموجودين.

The greatest bowling attempt of all time… Wait for it

The greatest bowling attempt of all time… Wait for it 😂🎳

Posted by VT on Thursday, January 25, 2018

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8162 ] نشر منذ 5 دقائق

ههههههههههههه رجله راحت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *