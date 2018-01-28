بالفيديو.. سقوط مروع لشاب في صالة بولينج بسبب كرة

متابعات(صدى):

تسببت كرة بولينج على تعرض شاب لسقطه مروعة داخل صالة البولينج.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يحمل كرة البولينج محاولا قذفها لكن انزلقت قدمه بطريقة غريبة ليسقط بقوة على الأرض وسط ضحكات الموجودين.