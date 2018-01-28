بالفيديو.. رجل يجبر حصان على تدخين حشيش ورد فعل صادم للأخير

متابعات(صدى):

أثار أحد أفراد الفرقة الشعبية في مصر ، موجه من الغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو وهو يقوم بإجبار حصان على تدخين سيجارة حشيش .

وظهر الرجل بالفيديو وهو يجبر الحصان على تدخين سيجارة الحشيش عن طريق الاستنشاق من أنفه، أمام المتواجدين في الفرح، وسط استهجان بعض الحاضرين، وخاصة حين حاول الحصان المقاومة صرخ فيه الرجل قائلا ” أوعي تتحرك ”.

ورقص بعد ذلك الحصان على أنغام المهرجانات في حالة غير طبيعية، وكان سريع الحركة وجسمه غير متزن.