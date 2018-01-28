للحفاظ على الذوق العام.. السجن والغرامة تنتظر المخالفين

نايف السالم(صدى):

يستعد مجلس الشورى، لمناقشة مشروع نظام ” حماية الذوق العام ” ، خلال الأيام المقبلة والذي يهدف للحد من مظاهر الإساءة إلى الذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية.

كما يهدف المشورع الذي قدمه الدكتور فايز الشهري عضو المجلس، لدعم الجهود التوعوية والتنظيمية، وذلك بفرض عقوبات على المخالفين تشمل غرامة مالية تتراوح بين 300 و10 آلاف ريال، أو السجن.

وبحسب المشروع المقدم، فإن النظام قد قسَّم المخالفات إلى أربعة أقسام، هي: مخالفات في الطرق والمرافق العامة، ومخالفات في المساجد، ومخالفات للسلوك العام، ومخالفات الذوق العام في الفضاء الإلكتروني والوسائط الإلكترونية.

ووفق المشروع، فإنه يلزم على المدن بدفع تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بأي مرافق أو غير ذلك، وكذلك التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة.

ويعاقب أيضأً من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في مواد النظام مرة، بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة، وإذا كان من الوافدين فيجوز إبعاده من البلاد، بعد انتهاء العقوبة.