3 فئات للداعشيات.. والمتعاطفات هن الأكثر خطرا

نايف السالم(صدى):

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، أن جواري الموت ويقصد بهم الداعشيات، يندرجن عادة تحت 3 فئات، هي المقتنعات، المتعاطفات مع الفكر المتطرف، المرغمات على الانضمام.

وأوضح المركز، أن المفتنعات هن اللائي يقمن بنشر الفكر المتطرف ومحاولة بث أفكارهن المتطرفة والمشاركات الفعلية في التنظيم.

وأضاف المركز أن المتعاطفات مع الفكر المتطرف، فهن أخطر فئة في الداعشيات؛ نظراً لصعوبة اكتشافهن، بينما المرغمات على الانضمام فغالباً يقمن بأدوار بسيطة من توفير مأوى وتقديم الرعاية .