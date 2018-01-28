سطو مسلح باستخدام سلاح وهمي على صيدلية في مكة

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن تلقي المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، بلاغاً يفيد بتعرُّض إحدى الصيدليات بالعاصمة المقدسة لسطو مسلح وسرقة مبلغ مالي، وذلك باستخدام سلاح وهمي تم إشهاره على موظف الصيدلية.

حيث تمكنت شرطة المنطقة من ضبط أحد الأشخاص المتهمين بالسطو المسلح وسرقة الصيدلية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة على الفور ، والتى أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه من قِبَل الدوريات الأمنية.

وأضاف المتحدث أيضاَ أنه تم ضبط السلاح المستخدم من قبل المتهم والذي اتضح أنه سلاح (وهمي)، وذلك بعد ارتكابه الحادثة بوقت وجيز، وتم إيقافه وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.