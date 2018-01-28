” الدريس ” يوضح سر لحية الوليد بن طلال

علي القحطاني(صدى):

أوضح الإعلامي إدريس الدريس، سر اللحية التي ظهر بها الأمير الوليد بن طلال مؤخرًا قائلًا أنه قام بالاتصال به وسأله عن سبب تركه للحيته؛ لأن تركها لا يكون عادةً إلا في حالات الاحتجاز.

وتابع الدريس، عبر برنامجه ” الأسبوع في ساعة ” على قناة روتانا خليجية، أن الوليد ابن طلال ضحك عقب سؤاله وقال أن إعفاء لحيته كان عقوبة أعجبته فتركها واعتبرها ” نيو لوك ” .