ارتفاع ضحايا الإنفلونزا الموسمية في باكستان إلى 40 حالة وفاة

إسلام آباد(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا الأنفلونزا الموسمية المنتشرة في مدينة مولتان بإقليم البنجاب شرق باكستان إلى 40 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الصحة الإقليمية في البنجاب الدكتور عطاء الرحمن، أن حصيلة الضحايا ما زالت مرشحة للزيادة نظرًا لوجود 125 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة مولتان خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن ستة أشخاص أصيبوا بأعراض الإنفلونزا، ودخلوا إلى مستشفى نيشتار الحكومي بمدينة مولتان خلال الـ 24 ساعة الماضية.