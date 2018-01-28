تحكيم المغاتير لمزايين الإبل تستعرض اليوم 13 منقية في فئة جْمل 100 شعل

علي القحطاني(صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 13 منقية في فئة جْمل 100 شعل.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قب سليمان محسن مصرقع العجمي ل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 100 شعل هم: اورنس عناد مكراد العجمي، بندر صحن غنيم السبيعي، خالد حزام نائف آل حثلين، ذيب طاحوس ذيب العتيبي، زيد سعود غالي الغربي، سعد حمدان السنافي السبيعي، سليمان محسن مصرقع العجمي، عبد الله علي خالد الرشيدي، عمر سعد مشوح المشوح، مترك نايف بن حجنة العتيبي، مطلق صقر الفطيماني السهلي، ناصر محمد شويشان السبيعي، نايف جهجاه محسن الدعجاني.

وستدخل مساء اليوم الإبل جْمل 100 وضح، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.