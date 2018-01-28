الحرب الفكرية: التأثير على العاطفة الدينية من وسائل الاستقطاب للإرهاب

عادل الحربي (صدى):

أوضح مركز الحرب الفكرية، أن التأثير على العاطفة الدينية المجردة عن الوعي العلمي والفكري، من أكثر ادوات الاستقطاب لدى التطرف والإرهاب.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أكثرُ أدوات الاستقطاب لدى التطرف والإرهاب التأثيرُ على العاطفة الدينية المجردةِ عن الوعي العلمي والفكري، حتى بلغ منطقهم (المُجيز لكل وسيلة توصل للغاية) تلفيقَ الوقائع، وفبركة المقاطع، مصحوبةً بخُطَب الإثارة، وأهازيج الحماسة، وهو ما يضاعف مهام ذوي المسؤولية في التوعية والتحصين “.