جراحة ناجحة في مستشفى خميس مشيط العام تنهي معاناة مريض من انسداد الأنف

أبها(صدى):

نجح فريق طبي مختص في مستشفى خميس مشيط العام, في إنهاء معاناة مريض أستمرت عاماً كاملاً, حيث كان يشكو من ألم شديد وصداع وجحوظ في العين اليسرى مع انسداد في الأنف الأيسر وفقدان لحاسة الشم.

وأوضحت صحة جدة أنه جرى عمل تشخيص أولي للمريض, ثم تم إجراء تصوير مقطعي للجيوب الأنفية وتبين وجود كتلة في الجيب الفكي الأيسر منتشراً إلى الحجاج الأيسر والجيب الوتدي مع وجود تآكل في العظم في أرض وسقف الحجاج الأيسر، وفي الجدار العلوي والخلفي للجيب الوتدي, وكان التشخيص التهاب جيوب فطري نخازي منتشر, مبينة أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحة جيوب بالمنظار وإزالة الكتلة بنجاح وتحسنت حالة المريض مع الشفاء التام واستعادة حاسة الشم بفضل الله.

يشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد انتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص, كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام انتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوم.

وتهدف الصحة من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم الصحية.