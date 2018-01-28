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    يناير

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شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى توفر فرص عمل للمواطنين

شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى توفر فرص عمل للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى عن توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، وذلك للعمل في منطقة الجبيل .

وأبرزت الشركة شروطها علي أن يكون المتقدمين سعوديو الجنسية فقط مع العلم أن الأوراق المطلوبة للتعيين هي :

1- صورة شهادة الثانوية أو متوسط وما يعادله.
2- صورة بطاقة الأحوال.
3- سيرة حُسن سلوك إن وجدت.
4- إرفاق السيرة الذاتية إن وجدت.

كما حددت الشركة موعد المقابلة غداً الاثنين الموافق 29يناير ، في تمام الساعة 11 صباحاً
الموقع لولو هايبر: الجبيل البلد شارع الملك فيصل الغربي من خلف المبنى
للاستفسار الاتصال من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 بعد الظهر: 0567711992


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