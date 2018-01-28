” بلدية بيشة ” تكشف حقيقة تنظيف الصرف الصحي بملعقة طعام في أحد المطاعم

أبها(صدى):

أكدت بلدية محافظة بيشة، اليوم الأحد، عدم حصة مقطع الفيديو الذي يوضح استخدام عامل في أحد المطاعم ملعقة طعام لتنظييف ” بيارة ” صرفي صحي.

وأوضحت البلدية أن الغرفة الظاهرة في الفيديو عبارة عن غرفة مصيدة الزيوت تقع خارج المطعم في رصيف مجاور له، وليست غرفة صرف صحي، مؤكده على مستوى نظافة المطعم الجيد.

وكانت البلدية تفاعلت مع مقطع فيديو لأحد المواطنين يقول أن عاملًا في أحد المطاعم استخدم ملعقة طعام اتنظيف بيارة الصرف الصحي، وتحركن للوقوف على ما ورد به.