بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بمحيط معسكر جبل حديد في عدن

فهمي محمد(صدى):

شهد محيط معسكر جبل حديد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اشتباكات بين الجيش اليمني، ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، هي الأعنف من نوعه، حيث يتبع الجبل للقيادي العسكري الإخواني إبراهيم حيدان.

وتستمر المواجهات منذ الصباح بعدن، حيث تم إغلاق مديرية كريتر حيث يتواجد القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليها، بالإضافة إلى استشهاد ثلاثة من جنود الجيش اليمني خلال المعارك.

وأفاد شهود عيان، بأن هناك أصوات وابل من الرصاص تسمع في مديرية كريتر، مع انتشار للحماية الرئاسية بجانب عدن مول وغيرها من النقاط التي تمنع الحركة الى القصر الرئاسي.