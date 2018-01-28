فريق إنقاذ باكستاني يرصد متسلقة فرنسية فوق ” الجبل القاتل “

إسلام آباد(صدى):

قال العميد شهيد ساردار ممثل عسكري للطيران المملوكة للجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أن المروحيات العسكرية رصدت الفرنسية إليزابيث روفول عند علامة ستة آلاف و700 متر لكنها لم تتمكن من الاتصال بزميلها البولندي توماش ماسكيفيتش الذي يعتقد أنه عالق داخل غار جبلي.

وأضاف ساردار، ” نأمل أن نصل إلى السيدة الفرنسية بحلول الغد لكن لا توجد اتصالات مع المتسلق البولندي. ” ، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ معقدة للغاية، ومن المفترض أن يعرفوا مكان البولندي في موعد أقصاه منتصف يوم الغد الإثنين.

ويذكر أن جبل نانكا بربت المعروف بـ ” الجبل القاتل ” يبلغ ارتفاعه ثمانية آلاف و126 مترا، ودرجة الحرارة به منخفضة للغاية.