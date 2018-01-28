دراسة لمنع بيع التبغ فى حدود الحرم المكى

نايف السالم(صدى):

فى إطار مشروع ” معًا ليكون الحرم بيئة نظيفة ” ، أعلنت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن وجود دراسة تجريها لجنة متابعة الأنظمة و التشريعات، وتفيد منع بيع التبغ فى حدود الحرم المكى.

حيث أكد الدكتور على بن حماد، مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة منطقة مكة المكرمة، وأمين عام لجنة التوعية بأضرار التدخين بالإمارة، أنه سيتم تنفيذ هذة الخطوة بعد تطبيق قرار منع بيع التبغ داخل حدود الحرم فعلياً, موضحاً عدد المستفيدين من المشروع حتى الآن تعدى 282 ألف حاج ومعتمر.

وأضاف ” حماد ” الهدف من المشروع هو رفع الوعى لدى زوار بيت الله الحرام بحرمة التدخين و أضراره على الصحة، و حرمة هذه البقعة المباركة من المملكة.