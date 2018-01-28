بعد قرار الاتحاد الآسيوي.. اتحاد كرة القدم يعلن تحفظه الشديد

ماجد محمد(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، تعليقًا على قرار الاتحاد الآسيوي بعدم لعب الأندية السعوية والقطرية في دوري أبطال آسيا في نسخته للعام الجاري 2018 على ملاعب محايدة.

وقال الاتحاد، في بيان منشور على حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن الاتحاد سيعمل على تسهيل مشاركة الأندية السعودية في المسابقة، وذلك انطلاقًا من قناعته بمبدئه الراسخ بالعمل مع المرجعيات الرياضية الدولية على الرغم من تحفظه الشديد على الآلية التي صدر بموجبها القرار.

وتابع ” الاتحاد ” ، وذلك بدءًا من توصية لجنة المسابقات برئاسة القطري سعود المهندي، والتي تؤكد على عدم الحيادية في القرار، مرورًا بعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة التي تشكلت برئاسة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برافول باتيل وشركة الدراسات الأمنية ” كنترول ريسك ” الأوروبية المستقلة.

وأضاف أن اللجنة المحايدة كانت قد أوصت بأن الأمور تفرض حتمية اللعب بملاعب محايدة، وذلك بعد قناعتها بالمبررات والشواهد التي قدمها الاتحاد السعودي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض.

وأكد الاتحاد على رغبته في الالتزام باللعب في ملاعب محايدة، وذلك ينطلق من حرصه على سلامة لاعبيه، وهو مالم ينتفِ بصدور القرار؛ حيث سيعمل مع المرجعيات الحكومية ذات العلاقة على توفير كل المتطلبات التي تضمن سلامة الأندية المشاركة وسيقدم كل سبل الدعم لها، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤوليها بهذا الخصوص.