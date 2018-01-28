” مينا ” ينتظر فرصته في مباراة ألافيس.. وكوتينيو أساسي

ماجد محمد(صدى):

ينتظر الكولمبي ياري مينا، المشاركة مساء اليوم، في صفوف البرسا أمام الافيس في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

ويرغب ” مينا ” في دخول قائمة الفريق لمواجهة اليوم؛ لاقناع الجماهير بإمكانياته الدفاعية بجانب أياً من الفرنسى صامويل أومتيتى وجيرار بيكيه .

وحول مشاركة فيليب كوتينيو، قال المدير الفني للبرسا فالفيردي، إن كوتينيو قد يلعب أساسياً، مضيفًا: ” بالنسبة للفريق فالجميع على ما يرام وأعتقد أننا نمر بفترة جيدة ولكن ما زال لدينا الكثير أيضاً لنقدمه”.