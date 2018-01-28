” التواصل العدلي ” يجيب على أبرز 5 أسئلة وردت عبر حسابه

حمود العنزي(صدى):

أجاب العدلي، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على أبرز 5 أسئلة شغلت بال المواطنين، ووردت عبر حسابه.

وجاء السؤال الأول عن امرأة تحتاج لتوكيل، فيجيب بأنه إذا كان لديها بصمة في الأحوال المدنية فيكتفي بحضورها بهويتها، وإن لم يكن كذلك فلابد من معرف.

فيما كان السؤال الثاني عن إلزام حضور المعرفين عند طباعة الوكالة للمحجبات، لتكون الإجابة بأنه لا يلزم حضور المعرفين للنساء، إذا كان لديها بصمة مسجلة في الأحوال المدنية.

وبسؤال آخر عن دعاوى المبالغ المالية من اختصاص أي محكمة، ليجيب دعوى المبالغ المالية من اختصاص المحاكم المالية، فيما كان السؤال الذي يليه عن كيفية حجز موعد بالمحكمة العامة.

ويجيب الموقع بأنه يتم تقديم صحيفة دعوى والتوجه بها للمحكمة، وبعد قبولها يتم إحالته لقسم محضري الخصوم الذي سيتم من خلاله تحديد الموعد وإبلاغ المدعي عليه.

وكان السؤال الأخير عن إمكانية تصديق وثيقة عقد الزواج، وإذا كان يحتاج ذلك لموعد، وجاء الرد بأن التصديق من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية ولا يحتاج ذلك لموعد.