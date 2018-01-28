ملاك تأجير السيارات: ” سعودة ” القطاع قرار استراتيجي ويجب دراسته بحرص

علي القحطاني (صدى):

علق عدد من ملاك منشآت تأجير السيارات، على قرار ” سعودة ” قطاع تأجير السيارات، مؤكدين أنه يتطلب نوعًا من التدرج في تنفيذه.

وأوضح الملاك أن القطاع يشتمل على وظائف غير مناسبة لعمل السعوديين، مثل عامل نظافة وصيانة وعامل تشييك على السيارات وعامل مواقف، مطالبين بعدم الاستعجال في التطبيق إلا بعد دراسة كافية من جميع النواحي.

وأكدوا أن المشكلة التي تواجه سعودة القطاع تتركز في الركود الحالي للسوق، حيث لجأت بعض المؤسسات إلى الإغلاق، ضامين صوتهم لصوت الملاك بأن يكون التوطين بشكل تدريجي يبدأ على خطوات لتجنب الفشل في الإحلال.

وأشاروا إلى أن السعودة قرار استراتيجي للجميع، وبالتالي فإن الوظائف غير المسعودة ستحل محلها الكوادر الوطنية، إذ إن تكلفة الموظف السعودي أصبحت مقاربة للموظف الوافد.