فيديو جديد ليعقوب فرحان وزوجته ليلى اسكندر يثير إستياء الجمهور

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة ليلى إسكندر جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو برفقة زوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان ، أثار استياء المتابعين.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تجلس بجوار زوجها يعقوب عقب انتهاء فقرتها في أحد الأعراس بجدة ، وتقول له ” حبيبي شكرا ليك لتعبك معي أمس كيف كنت عجبتك بالعرس ” ، واجابها يعقوب ” العفو حبيبتي كنتي روعة كتير مبروك برافو عليكي .. جدة أصلا غير كل المدن ” .

وأثار الفيديو استياء المتابعين الذين انتقدوا جلستها وظهورها شبه عارية ، مٌتسائلين كيف يسمح رجل على زوجته بظهورها بهذا الشكل أمام ملايين من الأسخاص ؟!.