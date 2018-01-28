بالفيديو والصور.. تصاعد الاشتباكات في عدن واستشهاد 3 جنود

فهمي محمد(صدى):

أفادت وسائل إعلام يمنية، باستشهاد ثلاثة من جنود الجيش اليمني خلال المعارك بين قوات الجيش اليمني ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، في مدينة خورمسكر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتستمر المواجهات، منذ الصباح، حيث تم تفجير طقم تابع للحماية الرئاسية بالقاعدة الإدارية بخورمكسر، واستهدف الحزام الأمني اللواء من جبل حديد.

وأغلقت حراسات الحماية الرئاسية، مديرية كريتر حيث يتواجد قصر الرئاسة، حيث تم الدخول اليها وإغلاق خط العريش على طول كورنيش ساحل أبين.

من جانبها، أغلقت سلطات مطار عدن الدولي، المطار وتوقف أي حركة ملاحية، وقد تم إقلاع جميع الطائرات الموجودة في المطار بدون المسافرين، لسلامتهم من أي رصاص جراء المواجهات.

وأفاد شهود عيان، بأن هناك أصوات وابل من الرصاص تسمع في مديرية كريتر، مع انتشار للحماية الرئاسية بجانب عدن مول وغيرها من النقاط التي تمنع الحركة الى القصر الرئاسي.