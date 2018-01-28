أغلبها فساد مالي وإداري.. ” نزاهة ” تتلقى 10 ألاف بلاغ خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، عن ارتفاع حصيلة البلاغات الواردة للهيئة في عام 2017، إلى 10402 بلاغ، أغلبها عن قضايا فساد مالي وإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن نسبة البلاغات عن قضايا اختلاس وتبديد المال العام، وصلت إلى 37%، تليها بلاغات سوء الاستعمال الإداري بنسبة 21%، ثم نسبة 21% لقضايا استغلال النفوذ.

وقالت ” نزاهة ” ، إن موقعها الإلكتروني كان أكثر الوسائل تم تلقي البلاغات عليه بنسبة 34%، ويليه تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، ثم الحضور الشخصي، والبرقية الهاتفية.