ارتفاع سهم ” المملكة القابضة ” بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال

حمود العنزي(صدى):

شهد سهم شركة المملكة القابضة، ارتفاعًا بنسبة 10% خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، بالتزامن مع إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال رئيس الشركة وتبرئته من كافة التهم الموجه إليه,

وكانت السلطات أطلقت سراح الأمير الوليد بن طلال الذي كان موقوفًا بفندق الريتز كارلتون، أمس السبت، وعاد إلى منزله، بعد تبرئته من أي مخالفات.