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” السعودي للاستثمار ” يحذر من الاستجابة لأي شخص يطلب استخدام حسابك البنكي

” السعودي للاستثمار ” يحذر من الاستجابة لأي شخص يطلب استخدام حسابك البنكي
عادل الحربي (صدى):

حذَّر البنك السعودي للاستثمار، العملاء من مساعدة أي شخص مجهول يطلب استخدام حسابك البنكي عند أجهزة الصرف الآلي لتحويل مبالغ مالية.

وأوضح البنك أن المساعدة ستعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، قائلاً في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” احذر مساعدة أي شخص مجهول يطلب استخدام حسابك البنكي عند أجهزة الصرف الآلي لتحويل مبالغ مالية كي لا تصبح عرضة للمساءلة القانونية “.

 


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