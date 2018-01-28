بالفيديو.. طبيبة تفاجىء زملائها بوصلة غناء داخل المكتب
فاجأت طبيبة مصرية زملاءها، بصوتها الجميل، عقب قيامها بوصلة غناء أثناء تواجدها معهم بالمكتب.
وأدت الطبيبة أغنية ” أحب عيشة الحرية ” للفنان محمد عبد الوهاب بطريقة رائعة، حازت إعجاب الآلاف من مشاهدي المقطع، الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 1 ساعة
من حقك والله
الله يا زمن الطيبين زمن القلوب البيضاء
التي لاتعرف معنى الحقد ولا الكراهية
ايام الطرب الأصيل ايام عبدالحليم حافظ العندليب الأسمر
وسيدة كوكب الشرق الأوسط ام كلثوم
وفريد الأطرش ومحمد عبدالوهاب وفايزة احمد واسمهان
رحمهم الله جميعاً
هنا اكتب خاطرة اغنية السيدة ام كلثوم في اغنية فات المعاد
كلام كبير والله ع الجرح
وهات لي قلب لا داب ولا حب. ولا انجرح ولا شاف حرمان.؟؟؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7694 ] نشر منذ 29 دقيقة
ماشــاء الله صـــوتها وأدائــها حلـــو . آآآه علـى زَمَــن ألفَــن ألأصـــيل آآآه .😍🎶🎼🎵😍.