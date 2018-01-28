بالفيديو.. طبيبة تفاجىء زملائها بوصلة غناء داخل المكتب

القاهرة(صدى):

فاجأت طبيبة مصرية زملاءها، بصوتها الجميل، عقب قيامها بوصلة غناء أثناء تواجدها معهم بالمكتب.

وأدت الطبيبة أغنية ” أحب عيشة الحرية ” للفنان محمد عبد الوهاب بطريقة رائعة، حازت إعجاب الآلاف من مشاهدي المقطع، الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل .