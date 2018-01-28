اليوم.. بدء إصدار الفواتير إلكترونيا

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء لأول مرة عن بدء إصدار فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة فى شكلها الإلكترونى الجديد، وذلك فى موعدها الموحد لجميع المستفيدين بدايةً من صباح اليوم الأحد.

وأكدت مصادر أنه يمكن للمستفيدين احتساب فاتورة الكهرباء الجديدة على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قراءة استهلاك فترة ما قبل 1 يناير من خلال التعريفة القديمة ، ثم قراءة الاستهلاك بعد التاريخ ذاته بالتعريفة الجديدة، ثم جمع المبلغ الإجمالى.

كما كشفت الشركة عن وجود إمكانية للإطلاع على الفاتورة من قبل المستفيدين، وذلك من خلال الرابط التالى:هنا