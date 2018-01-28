148 ألف عملية تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، أن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع بلغت 148182 عملية.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن 50% من القضايا كانت قضائية، حيث تم مناقشة 73667 عملية قضائية، تتمثل في 22350 عملية إحالة، وعقد 36785 جلسة، بالإضافة إلى إصدار 14532 حكمًا وقرارًا.

وأضافت أن قضايا التوثيق بلغت 51578 عملية توثيق بنسبة 35% من إجمالي القضايا التي تم مناقشتها، وتمثلت في 16391 عملية على العقار، و35187 وكالة.

كما أشارت إلى أن قضايا التنفيذ سجبت 22937 عملية تنفيذ فقط بنسبة 15%، وتتثمل في 12499 إحالة أو طلبًا، و6833 حكمًا وقرارًا، و3605 محضرًا.