البنوك تفاجىء عملائها باسطوانة ” السستم عطلان “
عادت اسطوانه ” السستم عطلان ” لبعض فروع البنوك صباح اليوم مع أول راتب يطبق به الأمر الملكي الكريم بصرف الرواتب بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي .
واختفت هذه الاسطوانه عده أشهر مضت بعد أن اعتادت عليه بعض فروع تلك البنوك في السابق .
دون وجود أي حلول سوى الانتظار لساعات تصل أحيانا إلى قرابة جد انتهاء وقت الدوام في تلك الفروع . أو التنقل بين فروع تلك البنوك للبحث عن بنك يعمل .
يذكر أن العديد من الخدمات مرتبطة بتاريخ صرف الراتب مما يعنى أن تعطل السستم قد يتسب بمشاكل للعميل مستقبلا مرتبطة بعدم سداده لتلك المستحقات في وقت معين .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 1 ساعة
اليوم الصباح في اول استلام للرواتب بالميلادي
2 من الصراف اهلي بدون نقود؟
ومؤسسة النقد بكل اسف لاحس ولا خبر؟؟