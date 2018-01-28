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البنوك تفاجىء عملائها باسطوانة ” السستم عطلان “

البنوك تفاجىء عملائها باسطوانة ” السستم عطلان “
سعيد العجل(صدى):

عادت اسطوانه ” السستم عطلان ” لبعض فروع البنوك صباح اليوم مع أول راتب يطبق به الأمر الملكي الكريم بصرف الرواتب بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي .

واختفت هذه الاسطوانه عده أشهر مضت بعد أن اعتادت عليه بعض فروع تلك البنوك في السابق .

دون وجود أي حلول سوى الانتظار لساعات تصل أحيانا إلى قرابة جد انتهاء وقت الدوام في تلك الفروع . أو التنقل بين فروع تلك البنوك للبحث عن بنك يعمل .

يذكر أن العديد من الخدمات مرتبطة بتاريخ صرف الراتب مما يعنى أن تعطل السستم قد يتسب بمشاكل للعميل مستقبلا مرتبطة بعدم سداده لتلك المستحقات في وقت معين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 1 ساعة

اليوم الصباح في اول استلام للرواتب بالميلادي
2 من الصراف اهلي بدون نقود؟
ومؤسسة النقد بكل اسف لاحس ولا خبر؟؟

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