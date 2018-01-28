اقتراح 10 مبادرات لتوطين البقالات خلال 6 أشهر

نايف السالم(صدى):

اقترحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عشرة مبادرات لتوطين قطاع البقالات، خلال مدة 6 أشهر، وفق آلية محددة.

وتشمل المبادرات منح فترة 6 أشهر من تاريخ بدء البرنامج؛ لتصحيح أوضاع البقالات الحالية، وأيضاً اعتماد الإقامة الحرة لـ3 سنوات لغير السعوديين المالكين للمتاجر الحالية، الذي يثبت وجودهم لما يزيد عن 5 سنوات بالمملكة.

وكذلك إثرار الشركات بين السعوديين وغير السعوديين وتحفيز السعوديين عن طريق تقديم قروض ميسرة، وأيضاً توجيه الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المسؤوليات الموضحة.

كما تضمنت المبادرات، اعتماد تأسيس ذراع تجارية في منشآت لتحقيق أهداف المبادرة ودعمها وتنفيذها والحصول على امتيازات تجارية، كما ستتولى المنشآت رفع تقرير تفصيلي عن تقيم المبادرة إلى اللجنة الدائمة بعد مضي عام من تنفيذ المبادرة ومدى تحقيقها.

وشملت تطبيق آليات التصحيح المماثلة للبقالات عند نجاح المبادرة مع تطويرها، و اعتماد الميزانية المطلوبة والمقدرة بـ850 مليون ريال لتغطية باقي القطاعات حتى نهاية 2020، واخيراً اعتماد تشكيل دائرة قضائية لتسريع إصدار الأحكام في حالات التستر التجاري بعد انقضاء فترة السماح.