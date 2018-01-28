برنامج ” تعزيز الصحة ” سيطبق من خلال النشاط البدني والتغذية السليمة

علي القحطاني(صدى):

يسعى برنامج ” تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي ” وهو أحد برامج ” مشروع تطوير ” ؛ لتحسين أسلوب الحياة وأنماط السلوك الحياتي للطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأوضح مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز، لتطوير التعليم العام، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم تطبيق هذا البرنامج من خلال تزويدهم بالمعارف والمفاهيم والمهارات الحياتية السلمية، ودعم خياراتهم؛ وذلك لتعزيز الصحة من خلال ممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية.

يٌذكر أن تم تدشين برنامج ” تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي ” الذي يُنفذ في الأندية والمدارس، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية.