نائب الرئيس اليمني يشيد بدور التحالف ودعمه للجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

أشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بدور التحالف العربي بقيادة المملكة، في تحرير المحافظات اليمنية، ودعمه للجيش اليمني في جبهات محور صعدة.

وشدَّد خلال اتصالين هاتفيين مع محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، وقائد المحور فيها، على ضرورة استكمال تحرير المناطق اليمنية التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين الإرهابية، بالإضافة إلى تكثيف جهود وتحقيق النصر قريباً.

وأكد كلاهما، على الاستعداد التام للقتال من قبل مختلف الوحدات العسكرية، موضحاً قدرتها على دحر الإرهابيين.