الهيئة العامة للسياحة تفتح باب الترشح لجوائز التميز السياحي 2018

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن فتح باب الترشح لجوائز التميز السياحي لعام 2018 ؛ وذلك على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 15 فبراير 2018.

وكشف عبدالله بن عبد الملك المرشد، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى للتسويق، عن الهدف الرئيسى من هذه الجائزة، والذى يتمثل فى تعزيز مفهوم التنافسية والتحفيز في عملية التطوير وتحديث القطاع السياحي بجميع مناطق المملكة.

وأكد ” المرشد ” أن جوائز التميز السياحى أعطت دفعة مهمة في مجال تطوير صناعة السياحة المحلية، وأثبتت جدارتها كمقياس للتميز وتقديراً للجهود التي تبذلها المنشآت السياحية والمسؤولين عن الشأن السياحى.

كما أشار إلى أنه سيتم اختيار الفائزين من المنشآت والأفراد؛ بناءً على معايير تم وضعها من قبل خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة، مضيفاً أنه تم تطوير آلية المنافسة عن طريق الفرز و تقييم طلبات الترشيح وذلك من خلال فريق عمل متخصص.

ولفت “المرشد” أنه سيتم بعد ذلك البدء بمرحلة التصويت الإلكتروني خلال فترة زمنية محددة، ثم مرحلة الزيارات الميدانية من قبل المتسوق الخفي للمتأهلين على مستوى كل فئة (الثلاثة الأوائل)، وذلك للتأكد من مدى مطابقة طلبات الترشيح على أرض الواقع، وتقييم مستوى الخدمة وفق معايير وشروط يتم وضعها حسب طبيعة وخصوصية كل فئة.

يذكر أن هذة الجائزة أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عام 2010م، وعادةً ما يتم تسليمها في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، الذي تعقده الهيئة كل عام.