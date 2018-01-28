” الرهون وعقود الشركات ” .. أبرز اختصاصات كتاب العدل

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن أبرز اختصاصات كتاب العدل؛ سيعًا منها لنشر الثقافة العدلية في المملكة وإشراك المواطن في العملية العدلية.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن كتاب العدل يعملون على توثيق العقود والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وما تسنده الوزارة إليه مستقبلًا ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها.

وأشارت إلى أن هذه العقود والإقرارات تتمثل في: انتقال ملكية العقارات، الرهون وفكها، عقود الشركات، تسليم المبالغ والتعويضات، قبول المنح السكنية والزراعية، والوكالات المبنية على الإقرار.

كما أضافت أنها تشمل على فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل، و التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية، والكفالة وفكها، بالإضافة إلى قسمة التراضي بين البالغين.