4 محاذير لأعضاء هيئة الولاية على أموال القاصرين

علي العنزي(صدى):

وضعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، 4 محاذير لأعضاء الهيئة، في ظل ارتفاع عدد دعاوى القاصرين لدى المحاكم المختصة خلال آخر عاميين.

وأوضحت مصادر عدلية أن المحاذير تتمثل في البوح بأي أسرار خاصة بالهيئة، وشراء أو استئجار أي عقارات تعود للقاصرين أو من حكمهم، وبيع أو تأجير شيء من أملاكهم أو ما شابه ذلك على الهيئة، بالإضافة إلى الدخول بصفتهم الشخصية في أي مشروع تقوم به الهيئة لصالح القاصرين.

يُذكر أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين هي الجهة المشرفة التي تدير كافة أموال القاصرين، ويدخل في نطاق عملها الإشراف وإدارة أموال الحوامل ممن ليس لهن ولي ولا وصي، وناقصو الأهلية، بالإضافة إلى الغائبون والمجهولون واللقطاء والأموال المسروقة والديات.