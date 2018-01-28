شائعة زواج شيرين وحسام حبيب تثير جدلا كبيرا علي مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات حول زواج المطربة المصرية شيرين و المطرب حسام حبيب، مما أدي إلى إثارة الجدل علي مواقع الواصل الإجتماعي.

وذلك بعدما نشر والد حسام حبيب صورة علي حسابه الشخصي تجمع حسام و شيرين معا، معلقا عليها ” ابني وعروسته ” ، وذلك كان الأربعاء الماضي.

لكن المطرب حسام حبيب نفي كل هذه الشائعات، وأكد أن شيرين بمثابة شقيقته وصديقته التي يعتز بمعرفتها، مشيراً إلى أنه مندهش كثيرا من هذه الشائعات، كما وضح بخصوص ما نشره والده أن هذا الحساب قد يكون وهمياً ولا يخص والده علي الإطلاق.

والجدير بالذكر أن شيرين وحسام قدما أغنية ثنائية معا، وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، علما بأن هذه الأغنية هي العمل الوحيد الذي جمعهم معا.