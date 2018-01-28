” العمل ” تبدأ جولاتها التفتيشية على المنشآت الخاصة بالمدن الصناعية

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، اليوم الأحد، بجولات تفتيشية مشتركة على منشآت القطاع الخاص داخل المدن الصناعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الوزارة تحرص على سلامة وصحة العاملين في المنشآت، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.

وأضاف ” أباالخيل ” ، أن الجولات التفتيشية ستركز على عمل المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، وكذلك السلامة والصحة المهنية في الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تُنفَّذ جولات مماثلة في المدن الصناعية الأخرى في المملكة خلال الفترة المقبلة.