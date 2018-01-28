” الراشد ” يجتمع بقائد مبادرة ” معالجة التشوه البصري “

سعيد العجل(صدى):

يجتمع أمين منطقة الحدود الشمالية ” الراشد ” بقائد مبادرة معالجة التشوه البصري المهندس الطيب حمود وفريق المبادرة،حيث شدد الراشد على ضرورة تكاتف الجهود والمتابعة لتحقيق مبادرة (معالجة التشوه البصري) خلال عام 2018.

وقال الراشد أن من أهم ملوثات التلوث البصر يالسيارات التالفة أو الهياكل و مخلفات البناء ومخالفات البناء في الساحات واستخدام الأرصفة لعرض البضائع والمواد والأجهزة وانتشار الباعة المتجولين،ونوه الراشد بأنه سيتابع ميدانيا سير أعمال المبادرة

وأكد الراشد خلال اللقاء ضرورة التفاعل مع المبادرة من الجميع وفقاً لرؤية 2030 وبتوجيهات مير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل شيخ.